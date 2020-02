Heetense jeugd beslist fantasierijk mee met burgerbegroting

De kinderen droegen verrassend veel ideeën en plannen aan. Opvallend is de focus op een duurzame toekomst, meer samen doen, leefbaarheid, meer bewegen en collectief voedsel verbouwen. Zo omschrijft een leerling een groentetuin en bloemenveld waarin ouderen en jongeren samenkomen om de tuin te onderhouden, eten te verbouwen voor verkoop of eigen consumptie en om milieuvervuiling te verminderen.

Naast de naam van het ingevulde idee moest de leerling ook uitleggen wat Heeten eraan heeft als het idee wordt uitgevoerd. Zoals bij een ‘Doe Park’. Hierop wisten de scholieren met de nodige dosis gezonde fantasie feilloos een antwoord te geven. ‘Heeten wordt sportief, mensen gaan meer naar buiten. In het park is een klimbos, kinderboerderij, vijverstrand om te vissen en plek voor een jeugdorkest. Er staan prullenbakken, er is een kantine met een aquarium als bar’, schrijft een leerling.