Heidevelden Sallandse Heuvelrug staan vanmiddag in brand

SP Raalte bezorgd over lokale omroep

20:44 De Socialistische Partij (SP) in Raalte maakt zich zorgen over het voortbestaan van RTV Raalte. Het vertrouwen dat B en W in de toekomst van de lokale omroep hebben, is volgens fractievoorzitter Harry van Kampen misplaatst. ,,Als de omroep niet aan criteria voldoet, kan het Commissariaat voor de Media de uitzendvergunning intrekken.''