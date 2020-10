Heinoër schrijft kinderboek, vader overleden Tobias illustreert

Marechaussee Dennis van Vilsteren uit Heino had tijd over en besloot een kinderboek te schrijven. Het werd een verhaal over vriendschap, nazi’s en ziekte. ,,Omdat in het leven niet alles goed gaat’’, zegt de schrijver. Daar kan de illustrator van Op zoek naar een schat over meepraten. Reitse Sybesma verloor zijn zoon Tobias aan hersenstamkanker. Een deel van de opbrengst van het boek is voor de naar Tobias vernoemde stichting.

Dennis van Vilsteren schreef het kinderboek Op zoek naar een schat tijdens zijn werk in het buitenland. ,,Eigenlijk had ik meteen al het idee om er een goed doel aan te verbinden.’’ Dat is de Tobias Sybesma Foundation, die (onderzoeks-)projecten stimuleert en financiert om dichter tot een oplossing voor hersenstamkanker te komen. Bovendien maakte Tobias’ vader Reitse, die zijn zoon twee jaar geleden aan deze ziekte verloor, de illustraties van het kinderboek.

Schrijven deed Van Vilsteren al eerder. ,,Voor v.v. SVI Zwolle, waar ik voetbal, maak ik allerlei verslagen en stukjes.’’ Eerder dit jaar zat de enthousiaste Heinoër vanwege zijn baan bij de Koninklijke Marechaussee in het buitenland. Door corona vielen veel werkzaamheden weg. ,,Ik had tijd over, was ver van huis en het leek me leuk om een boek voor mijn zoontje Tijn van 8 te schrijven. Ik heb wat gegoogeld om te kijken hoe dat moest en ben gewoon begonnen.’’

Uiteindelijk schreef hij het boek heel vlot. Met hoofdrollen voor Tijn en diens buurjongetjes Jurre en Brian. ,,Het verhaal moest over vriendschap gaan, met daarnaast een belangrijke rol voor geschiedenis.’’ Zo is er aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. In Heino, waar het boek zich afspeelt, was de Schaarshoek een doorvoerkamp van de nazi’s. ,,Dit gegeven heb ik verwerkt. In mijn boek zit ook dramatiek, omdat in het leven niet altijd alles goed gaat.’’

Energiek

Zijn zoontje, die de eerste versie op een stel A4-tjes las, vond het verhaal meteen leuk. ,,Daarna wilde ik er zelf een echt boek van maken. Dat is trouwens een heel proces! Ik liet het redigeren en vormgeven, maar het stokte bij de illustraties. Wie kon ik daarvoor vragen?’’

Via Van Vilsterens zus kwam hij bij Reitse Sybesma terecht, volgens haar een creatieve, energieke man. Lachend: ,,Net zoals ik.’’ Dat beaamt Sybesma. Volgens hem appte Van Vilsteren hem in de middag en zat de Heinoër ’s avonds al bij hem aan de keukentafel. Het illustreren leek de Zwollenaar tof. ,,Eerder tekende ik weleens voor mijn werk, bij pitches bijvoorbeeld. Al had ik nog nooit een kinderboek geïllustreerd, ik wilde het graag proberen.’’

De samenwerking verliep in rap tempo. Zij het na een haperend begin. Sybesma: ,,Het was eind juli, de periode dat Tobias in 2018 overleed. Mijn hoofd zat vol, er kwam niets uit mijn handen.’’ Bij het lezen van het boek, bekroop hem bovendien de gedachte: waar ben ik aan begonnen? In het verhaal van de drie jongens die op jacht naar de schat zijn, zit namelijk een verhaallijn over Anne die ernstig ziek wordt. ,,Dat onderwerp kwam heel dichtbij.’’

Uitdagingen

Maar hij zet door. Het maakproces van de illustraties, dat uiteindelijk in augustus begon, was interessant volgens de twee. Het was even zoeken naar beelden. ,,Het plaatste me voor uitdagingen als: hoe verbeeld ik een ziekenhuis?’’ Na flink wat heen en weer sparren kwam hij echter op het juiste spoor. ,,Tekenen doe ik op mijn tablet, daar creëer ik beelden op. Ik ben erg van het rommelen. En uit al die dingetjes komt dan zomaar iets.’’ Dennis was meteen enthousiast: ,,Het past zo bij dit boek. Ik wist direct: dit komt goed.’’

Binnen een half jaar is Op zoek naar een schat tot stand gekomen. ,,Ja, dat is enorm snel gedaan’’, beaamt Van Vilsteren. ,,Best vet! En het is natuurlijk gaaf dat een deel van de opbrengst naar de Tobias Sybesma Foundation gaat.’’

Volgens Sybesma zat er bij de totstandkoming flink wat ‘bruis’. ,,Dat maakte het werken eraan leuk en dat het vlot voor elkaar is gekomen. Het mooie is dat dankzij dit boek de foundation zichtbaar wordt. Beweging, dát willen we.’’ Van Vilsteren: ,,Die positiviteit moet gewoon zegevieren!’’

Tobias Sybesma Foundation Eind oktober 2017: bij de 11-jarige Zwolse Tobias Sybesma wordt hersenstamkanker geconstateerd. ,,De snelheid waarmee daarna alles ging was niet te bevatten’’, zegt vader Reitse. Vanwege de plek op de hersenstam is opereren onmogelijk. Bestralen kan slechts eenmalig. Hierdoor zet de tumor uit wat veel uitval veroorzaakt. ,,Tobias kon alleen nog met zijn linkerhand knijpen. Volgens de artsen zou hij 22 november sterven.’’ Dan blijkt de tumor toch te slinken. Langzaamaan keren functies terug. ,,Elke adem, minuut, dag was er één.’’ Samen beleven ze 248 bonusdagen tot Tobias 31 juli 2018 overlijdt. De Tobias Sybesma Foundation wil beweging creëren. Reitse: ,,Ergens energie in stoppen, beweging creëren om zo een succesvolle behandeling voor hersenstamkanker te krijgen. Elk stapje, ook dit boek, draagt daartoe bij. Geld is belangrijk, evenals kennis. En netwerk. Zo volleybalde Tobias graag. Via een coach van een tegenstander kwamen we bij Universiteit Twente waar nu neurologische projecten lopen.’’ n Op zoek naar een schat, vanaf 9 jaar, is verkrijgbaar via ReadShop Heino, Primera Zwolle-Zuid en Blitsspul Lemelerveld, tobiassybesma.nl of boekenvanvilsteren@gmail.com