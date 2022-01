Heinose bouwgroep opgelucht dat carnaval Raalte in mei doorgaat: ‘Dat prutsen aan de wagen heb ik wel echt gemist’

Horeca in Deventer en Salland zet de bloemetjes weer op tafel: ‘Plezier was ver te zoeken’

Zweten en lachen. Een wat gekke combi in de horeca, maar wel een die vandaag van toepassing was op vele restaurants en cafés in de regio. Hoewel de bevestiging op de persconferentie nog moest komen dat horecazaken onder voorwaarden weer open mochten, ploeterden vele eigenaren en werknemers zich met een lach op het gezicht in het zweet om morgen weer gasten te kunnen ontvangen. ,,Ik heb verschrikkelijk veel zin om de tanden er weer in te zetten.’’

