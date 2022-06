Heinose Farmstacle Run gaat door, ondanks bestuurscrisis: ‘In februari keuze gemaakt om los te gaan’

Het was even spannend na de laatste editie van de Farmstacle Run in Heino in 2019. Corona bestond nog niet en zo'n 1400 deelnemers voltooiden de obstakelloop succesvol. Maar met het vertrek van het bestuur kwam een vervolg van het evenement op losse schroeven te staan. ,,Afgelopen februari wisten we eigenlijk pas dat we dit jaar wél door kunnen gaan.”