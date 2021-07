Heinose fietsfanaat Flip hoopt op terugkeer van ‘klassieker’ naar Belgische partnerstad: ‘Het was altijd gezellig in café Het Moleken’

Ben ik nu in Herxen of Elshof? Gemeente zet foutjes met borden snel recht: ‘Het blijft mensenwerk’

2 juli Wie donderdag in Herxen of Elshof reed, kon even in de war raken. De gemeente Olst-Wijhe had per abuis de bordjes voor een toekomstige wegafsluiting in de buurtschappen omgedraaid. Het bord in Herxen moest in Elshof staan, en andersom. En het is niet het enige foutje met de bordjes in Elshof.