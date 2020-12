Heinose schoolkinderen bezorgen ouderen honderden lichtjes in de duisternis

IJsclub in Heino int dit jaar geen contribu­tie: ‘Onze leden niet in de kou laten staan’

6 december Het bestuur van IJsclub Ter Heijne in Heino heeft besloten dit jaar geen contributie te gaan innen bij de leden en donateurs. ,,Het is altijd al onzeker of er geschaatst kan worden maar door corona is er nog meer onzekerheid of er wel volledig gebruik gemaakt kan worden van het lidmaatschap’’, zegt bestuurslid Jan Meijerman.