Helft brievenbussen weg in Overijssel, deze blijven staan

Raaltenaar hengelt kolossale steur binnen

4 september Nee, wedijveren met die joekel van een meerval die onlangs in de Deventer Buitengracht uit het water is gehaald, kan hij niet. Langs de meetlat reikte die vis tot 1,80 meter lang. Over het gewicht liepen de schattingen uiteen van veertig tot vijftig kilo. Maar de steur die gisteren uit het Overijssels Kanaal in Raalte is gehengeld, is ook een beste jongen.