Hellendoorn lijkt regenrecord alweer kwijt: ‘Er stond waarschijnlijk een plant bij het meetinstrument’

UpdateHellendoorn had volgens het KNMI een Nederlands record gebroken. Uit de neerslagkaart van juli bleek dat er in die maand nog nooit zoveel regen was gevallen als in Hellendoorn dit jaar. Het record gaat echter hoogstwaarschijnlijk niet door. ,,Er stond een plant in de buurt van het meetinstrument.’’