Help kindje Jezus bevrijden uit escaperoom in Raalte

De gasten die zich in groepsverband wagen in de bijbelse escaperoom, moeten ervoor zorgen dat ze binnen drie kwartier weer buiten staan. Liefst met het pas geboren kindeke Jezus in doeken gewikkeld op hun armen, want de jaloerse koning Herodes heeft snode plannen. Iedereen is in de periode van woensdag 12 tot en met zondag 16 december welkom voor zo'n reddingsactie in de kelder van het Raalter Annahuis. De opbrengst is bestemd voor Serious Request.