Henk Marsch stoomt camping De Portlander klaar voor toekomst

Moest je mensen vaak nee verkopen, omdat de camping volzat?

,,Ik had vijftien standplaatsen. Dat was echt te weinig. Zeker met Pinksteren en Hemelvaartsdag. Dan zat het hier stampvol. In de rest van het kampeerseizoen loopt het lekker door. En wat me in de loop der jaren is opgevallen, is dat met Pinksteren en Hemelvaartsdag meer gezinnen met kinderen komen kamperen. Opa en oma komen dan ook, passen hier op de kinderen, en de ouders kunnen een dag of twee dagen ergens heen gaan.''