Henny (72) blaast al zes decennia mee in 100-jarig Sallands orkest: ‘De muziek hielp me in een zwarte periode’

Aan tafel bij... Klimaatac­ti­vis­te Mirjam (54) en dochter Isa (21) in Olst over hun jaar: ‘Dan maar burgerlijk ongehoor­zaam zijn’

Het is niet dat Mirjam Burema (54) van de activistische beweging Extinction Rebellion haar pompoensoep graag tegen een schilderij in het museum zou kwakken. Maar, zegt ze in de keuken van haar ‘aardehuis’ in Olst, helemaal uitsluiten kan ze het niet. Aan tafel, samen met dochter Isa (21), vertelt ze over haar jaar.

28 december