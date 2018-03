Ron du Buf, voorzitter van de fusieclub uit Heino en Raalte, voelt zich stevig in zijn wiek geschoten. ,,Het is te vergelijken met de pandeigenaar die voor de deur van een bakkerij ook krentenbollen gaat verkopen'', zegt hij. ,,De samenwerking met het Sportbedrijf was altijd goed, maar in plaats van een stap vóóruit zetten we nu twee stappen terug. Waarom zouden wij nog ideeën delen met het Sportbedrijf?''

Uitstroom

De cursus borstcrawl is de vrucht van een bespreking in september tussen vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), Sportbedrijf Raalte en HERA. Zij onderzochten de mogelijkheden om het ledental van de zwemclub op te vijzelen. Want sinds de fusie van De Tippe (Heino) en Oostdobbers (Raalte) in 2011, is er een uitstroom waarneembaar. ,,Kinderen die hun zwemdiploma's behaald hebben, kiezen liever voor handbal of voetbal'', stelt Du Buf.

De cursus borstcrawl van de KNZB is volgens hem landelijk een groot succes en lijkt dus een mooi keerpunt. ,,We willen het saaie imago van zwemmen doorbreken. Deze cursus is geschikt voor deelnemers van acht tot tachtig jaar. Vooral populair onder triatleten, want de meesten gaan nat op het onderdeel zwemmen. Maar ook ideaal voor bijvoorbeeld ouderen, die geregeld baantjes zwemmen en hun techniek willen verbeteren.''

April

HERA en KNZB besloten de cursus te beginnen in april, ruim na de verhuizing naar het nieuwe sportcentrum Tijenraan. Topzwemster Ranomi Kromowidjojo, als geen ander bedreven in de borstcrawl, speelde op 2 februari nota bene een prominente rol bij de officiële opening. Betere reclame voor de zwemsport kun je niet hebben.

De vreugde daarover bij Du Buf sloeg twee weken geleden om in toenemende gramschap. Want het geprivatiseerde Sportbedrijf Raalte ging met het idee aan de haal en bood ook de lucratieve cursus borstcrawl aan. Te beginnen in maart.

Du Buf heeft tevergeefs geprobeerd om dat voornemen ongedaan te maken. Hij spreekt van oneerlijke concurrentie, omdat zijn club huur moet betalen en de eigenaar niet. ,,Het Sportbedrijf begrijpt onze bezwaren, maar zet de cursus toch door.''

Begrip

Irma Duim, accountmanager van de KNZB die aanwezig was bij het gesprek in september, begrijpt de boosheid van Du Buf, maar wil zich verder niet over de kwestie uitlaten. ,,Mag ik mij onthouden van een mening?'', verzegelt zij haar lippen.

Hetzelfde geldt voor Joke Derksen, teamleider zwembaden en projecten van Sportbedrijf Raalte. ,,We hebben het bestuur van de zwemclub aangeboden om hierover in gesprek te gaan'', meldt zij. ,,Het lijkt me niet verstandig om deze discussie via de krant te voeren.''

Cursusaanbod

De cursus borstcrawl van HERA bestaat uit 12 lessen. De deelnemers mogen daarnaast wekelijks een uur vrij zwemmen tot het einde van dit zwemseizoen. Ze kunnen op de site van de KNZB trainingsschema's en instructievideo's raadplegen. Kosten: 129,95 euro. Start: 17 april.

Klik hier voor meer informatie

De cursus borstcrawl van Sportbedrijf Raalte bestaat uit 10 lessen en wekelijks een uur vrij zwemmen. Kosten: 100 euro. Start: 20 maart.