Het blijft stil in Sallandse ‘kunstenaarsdorpen’

Duizend bezoekers in Nieuw Heeten op eerste Hobbybeurs Salland

10:26 Al bladerend in een handwerktijdschrift overleggen twee dames voor de kraam van Handwerkwinkel Holten over de kleur breigaren die ze moeten kiezen. Verderop demonstreert een houtbewerker hoe hij houten ringetjes maakt. En zo gaat het niet anders bij alle andere tientallen standhouders in de sporthal van de Belte in Nieuw Heeten.