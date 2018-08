Het buitenbad mag nooit verloren gaan

Raalter burgemees­ter: 'Die ontmoeting met Kofi Annan vergeet ik nooit'

18 augustus De Raalter burgemeester Martijn Dadema schudde Kofi Annan ooit de hand en sprak kort met hem. Tijdens zijn vorige baan als diplomaat in Kenia. ,,Een bijzondere staatsman is vandaag overleden met Annan, wat een charisma.'' Annan sleepte Kenia weg voor de poorten van een vreselijke burgeroorlog, toen Dadema er diplomaat was op de Nederlandse ambassade. ,,Zijn rust, mededogen en gezag waren ontzettend indrukwekkend.''