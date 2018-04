Het 'Carmel' broedt op oplossingen voor Daggertsbrug Raalte

'De Snorre' leeft voort in Raalter Beerenburg

16:29 Theo Koomen maakte zijn debuut als radioverslaggever bij hém achterop de motor. De Snorre figureerde als kolonel in de oorlogsfilm A Bridge Too Far. Maar bovenal brouwde Harrie Woolderink als een druïde kruidendrankjes, zoals Raalter Beerenburg. Zijn zonen, Hans en Richard, brengen dit smakelijke slokje opnieuw uit voor café's en slijterijen. Als hommage aan hun vader.