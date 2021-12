Het gaat gruwelijk mis bij laden en lossen voor supermarkt in Raalte: vrouw (87) komt onder vrachtwagen en overlijdt

video & poll Ingrid woont in het eerste tiny house van Olst: ‘Ik wil hier heel oud worden’

Ingrid van Elderen moest wel even slikken toen vorige week haar nieuwe woning van de dieplader getakeld werd naar haar definitieve plek in de Olstergaard. Haar zelfontworpen tiny house bleek precies te passen op de funderingspoten op haar nieuwe woonstek in Olst. De 50-jarige is de eerste bewoonster van de duurzame woonwijk waar ongeveer 75 woningen zullen verrijzen.

15 december