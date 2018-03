Het Inloophuis Raalte blijft open

Einde ophokplicht in Salland in zicht

27 maart De ophokplicht die in heel Nederland vanwege de vogelgriep van kracht is wordt eind deze week deels ingetrokken, mits de situatie in de tussentijd niet verandert. Zes van de twintig regio's komen in aanmerking om vrijgegeven te worden, laat minister Carola Schouten (Landbouw) weten. Daaronder ook de regio Salland.