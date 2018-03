Het linkse geluid verstomt in Salland

Tegenover de opmars van lokale groeperingen was er bij de gemeenteraadsverkiezingen in Salland het verdriet van links georiënteerde partijen. GroenLinks uitgezonderd hebben ze na woensdag minder in de melk te brokkelen.

Neem Raalte. Linkse partijen kregen daar nogal wat optaters te verwerken. De Socialistische Partij (SP) zag de twee raadszetels volledig verdampen, D66 raakte van de twee zetels er eentje kwijt, de nieuwe politieke groepering Raalte Natuurlijk slaagde er niet in te debuteren in de raad. En de PvdA kon maar ternauwernood - dankzij een restzetel - haar ene zetel behouden.

Schrale troost

In Olst-Wijhe is het van hetzelfde laken een pak. Daar moest de PvdA met lede ogen toezien dat ze van de drie zetels er nog maar twee overhouden. Een schrale troost was het voor de sociaal-democraten dat ze niet de enigen waren in Olst-Wijhe die dat overkwam. D66 is in de nieuwe gemeenteraad niet met drie, zoals nu het geval is, maar met twee raadsleden vertegenwoordigd.

Tegenover die achteruitboerende partijen staat de opleving van GroenLinks. Met een fraaie stembusuitslag kan die partij de pijn voor links verzachten. In Olst-Wijhe nog meer, waar GroenLinks voor een daverende verrassing zorgde en met twee zetels tot de gemeenteraad toetreedt. In Raalte debuteert de partij met één zetel in de gemeenteraad.

Sallandse cultuur

Natuurlijk, als partijen landelijk matig presteren, straalt dat af op de politiek in de regio. Voor Salland komt daar bij dat links georiënteerde partijen maar moeilijk kunnen wortel schieten in dit gebied. ,,Het heeft te maken met de Sallandse cultuur'', zegt het D66-raadslid Peter Moorman in Raalte. ,,Het is er conservatief. Dan is het moeilijk om er een poot aan de grond te krijgen.''

GroenLinks Raalte laat zich er niet door ontmoedigen. ,,Mensen hebben meer interesse gekregen voor thema's als klimaatverandering en goed voedsel'', zegt de lijsttrekker Ralph Mulders van GroenLinks Raalte. ,,We willen dat verder uitbouwen. Bij voorstellen willen we eerst naar de mens en de planeet kijken, dan naar verdienen. We hebben nog een lange weg te gaan.''

Gedachtegoed