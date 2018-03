Het was voor Raalter coalitie tamelijk eenvoudig scoren

video & update Brand bij metaalhandel in Raalte onder controle

19 maart Een grote berg kabels van koper en pvc stond vanavond in brand in Raalte. Het vuur woedde bij Antoon Hinderiks aan de Heesweg. De brandweer was met zo'n tien brandweerwagens uitgerukt. Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond 22.15 uur was de brandweer het vuur meester.