Hiemstra in Raalte geroemd om zijn gedrevenheid en sterke visie

Raalte bouwt netwerk laadpalen voor stekkerau­to

11:38 Automobilisten uit Raalte die een elektrische auto rijden of de komende jaren een stekkerauto aanschaffen, kunnen dichter bij huis de accu opladen. Raalte plaatst de komende drie jaar 51 laadpalen op openbare plaatsen. Nu staan er in de gemeente twee exemplaren in de openbare ruimte: bij het winkelcentrum in Raalte en het Dorpsplein in Heeten.