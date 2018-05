Historie Luttenberg begon met adellijke ruilverkaveling

Cultuur­café Raalte biedt inspiratie en verbinding voor kunst en cultuur

18 mei Diny Heidenrijk is verguld met de komst van het Cultuurcafé in Raalte. ,,Er komen veel groepen en individuen uit de kunst- en cultuurwereld bij elkaar'', zegt de Raaltese, die in de culturele adviesraad in Raalte zit. ,,Je kunt inspiratie opdoen bij andere projecten. Misschien zie of hoor je over een idee, waar je je bij wil aansluiten.''