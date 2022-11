Historie van Heinose middenstand vervat in lijvig boek: ‘Gooi maar in ’t bultie!’

Gaan er nep-collectan­ten langs de deur in Raalte? ‘Twee officiële meldingen waar we onderzoek naar doen’

Er zouden nepcollectanten namens de stichting Salland voor Oekraïne langs de deuren in Raalte gaan. Voorzitter Rob Aa is niet blij, want volgens hem collecteert de stichting helemaal niet. ,,Blijkbaar zijn er mensen die namens ons bij mensen aanbellen in de hoop spullen of geld te krijgen, maar wij houden zulke acties helemaal niet”, zegt hij. De politie is bekend met de signalen.

4 november