Historisch sloophout uit Haarle populair bij architecten in Hollywood en Afrika

Oude wijnpersen, scheepsvloeren en boerderijdelen uit Kroatië. Oftewel historisch hout met een verhaal. In de loods van Rick de Witte ligt het er vol mee. Ooit begon hij met de verkoop via Marktplaats als tiener. Nu heeft hij een bloeiend bedrijf in Haarle dat hout levert aan circulaire projecten in heel de wereld. ,,Ik had helemaal niks met hout, het was meer een avontuur’’, zegt de 27-jarige ondernemer.