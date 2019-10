Historische Vereniging Raalte hoopt op subsidie gemeente voor bouw kapel Heemkerkhof

Het oude Heemkerkhof aan de Assendorperweg in Raalte heeft al sinds 1834 geen kerk meer, die dat jaar afbrandde. Met subsidie van de gemeente hoopt de Historische Vereniging Raalte en Omstreken op termijn een kapel te kunnen bouwen. Op 7 november moet de gemeenteraad van Raalte beslissen of daarvoor 10.000 euro beschikbaar gesteld wordt.

In juni deed de Historische Vereniging een subsidieaanvraag bij de gemeente. Deze is op verzoek van het college als nieuw beleid opgenomen in de begroting. Tijdens een zogeheten begrotingsvergadering op 7 november is het laatste woord aan de raad.

Positieve signalen

Volgens Geert Hannink van de Historische Vereniging zijn er positieve signalen dat de raad akkoord gaat en dus heeft hij goede hoop dat de kapel van het Heemkerkhof ergens volgend jaar herbouwd zal worden. ,,De gemeente ziet het nut er zeker van in. Maar ze zijn wel voorzichtig. Ze willen kijken of het breder in te zetten is. Bijvoorbeeld voor toeristische doeleinden.”

Kosten

De totale kosten voor de nieuwe kapel zijn begroot op 25.000 euro. Naast de eventuele subsidie van de gemeente moet de Historische Vereniging dus een nog minstens net zo groot bedrag bij elkaar zien te krijgen. Dat hoopt Hannink via sponsors en crowdfunding te realiseren. ,,Misschien kan de provincie een handje helpen of bijvoorbeeld een aannemer die genegen is ons te helpen voor een vriendenprijs.”

Locatie

,,De parochie Heilig Kruis staat achter ons idee voor de kapel”, gaat Hannink verder. ,,Het wordt een kapel van zo’n zo’n 3,5 bij 5 meter. We willen er een Mariabeeld in hebben, een zitbank en kaarsen. De locatie die we voor het kapel in gedachten hebben, is aan de rechterkant, als je het kerkhof oploopt. Tegen de hoge coniferen aan.”

Historische plek

,,Mensen weten het kerkhof, dat vrijwilligers uit Mariënheem onderhouden, nog altijd te vinden. Ze missen een plek om een kaarsje aan te steken. Het is en blijft een historische plek voor Raalte, waar dik tachtig jaar mensen hebben gekerkt.”

Subsidie