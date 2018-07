Historische Vereniging Raalte rondt digitalisering gemeentearchief af

Beloning

De gemeente is verplicht haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Dit is onder meer vastgelegd in de Archiefwet. Wethouder Frank Niens is de vereniging dankbaar. ,,Om het verleden te leren kennen is het belangrijk dat het toegankelijk is'', stelt hij. ,,Daarom is het zo mooi dat dankzij de inzet van deze vrijwilligers vele aktes en documenten door digitalisering veilig zijn gesteld voor de toekomst. De gegevens zijn nu beschikbaar voor iedereen.”