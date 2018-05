Hits van Status Quo op Raalter carillon

Werkgroep Raalte Kabelvrij verwelkomt onderzoek met vreugde

14 mei Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar het 'wegwerken' van hoogspanningskabels onder de grond in Raalte. Bij de werkgroep Raalte Kabelvrij is gejuich opgestegen toen ze hoorde over het haalbaarheidsonderzoek. ,,Hier zijn we erg blij mee'', reageert woordvoerder Breun Breunissen van de werkgroep. ,,Het onderzoek is een eerste stap om de kabels onder de grond te krijgen.''