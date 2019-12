Hoe de gastvrijheid in Olst de zware poëzie van een Syrische dichter zoet maakte

De oorlog in Syrië is in Olst ver weg, maar in het hart van Hasan Kaddour (45), die aan de Kortrickstraat woont, is de oorlog dichtbij. Hij voelt zich hier thuis, mag zijn dorpsgenoten graag, draagt zijn gedichten mede aan hen op, aan hun gastvrijheid. Maar niet voor niets kwam hij in 2015 naar Nederland, in wanhoop gevlucht voor het geweld in Idlib, een van de meest geteisterde delen van zijn land. Hij liet zijn familie en vrienden achter. ,,Het was té gevaarlijk voor mij geworden.”