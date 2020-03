Hoe goed versta jij de Sallandse taal? Doe de quiz!

Leerlingen gaan uit schimmel­school op de Boskamp en komen in noodloka­len

11:36 Wat er ook gaat gebeuren, de leerlingen van de St. Aloysiusschool krijgen binnenkort les in noodlokalen. Of dat op het eigen schoolplein is of ergens anders in het dorp is nog niet zeker. Burgemeester Ton Strien, van gemeente Olst-Wijhe, heeft tientallen betrokkenen bijgepraat over de beslissing van de gemeente.