Hoe het Olasfa-terrein Olst uitgroeide tot hoofdpijndossier: commissie buigt zich nog over bezwaar omwonenden

Uitvouwba­re woningen in leegstaan­de loodsen of kerken? Een vergunning is in Raalte binnen acht weken geregeld

17 juni De gemeente Raalte is enthousiast over het concept dat Innovatiehub Salland heeft bedacht om het woningtekort te lijf te gaan: uitvouwbare woonunits in leegstaande panden. Een vergunning afgeven om iets dergelijks voor elkaar te krijgen, is geen probleem. Al heeft de gemeente wel een paar praktische mitsen en maren. ,,Nu zo snel mogelijk op zoek naar geschikte locaties’’, zegt Ben Nijboer van BurgerBelangen (BB).