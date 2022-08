Hoe Stöppelhaene in Raalte uitgroeide tot groots feest: ‘Betekenis even simpel als mooi’

Olst maakt zich nu al op voor Oktober­fest in Holstohus: ‘De lederhosen worden al uit de kast gehaald’

De lederhosen worden alweer uit de kast gehaald voor de Oktoberfeesten in het Holstohus in Olst dit jaar. De organisatie van ‘ut Huus’ pakt groots uit met verschillende evenementen, waarvan het programma nu bekend is. Het Schlager Festival, een traditioneel Oktoberfest, moet een klapper worden. ,,We zien nu al in het dorp dat mensen er naartoe leven. En terecht, het wordt groter en uitgebreider dan ooit”, zegt Angelieke Huisman.

18 augustus