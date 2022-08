Hoe zeg je smartphone in het Sallands? Tijdens Diekdaegen kun je het streekwoordenboek aanvullen

Spiekerbokse, boekpiene en prakkeseer’n. Het is een greep uit de dialectwoorden die op een banner staan van het Sallands Woordenboek. Het grote bord heeft een centrale plaats gekregen in het pand van de Historische Vereniging Wijhe aan de Langstraat. De afgelopen tijd heeft de vereniging in meerdere plaatsen in de gemeente een zogeheten Dialectcafé gehouden. Gewoon eens met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard in dialect.