HOFtheater Raalte: minder bezoekers door minder professionele optredens

Kerstproe­ve­rij en zang voor culinaire pioniers in Raalter Plaskerk

11:00 Voor het eerst kunnen culinaire pioniers dineren in de Raalter Plaskerk. Kasper Stam (25), chef-kok van restaurant De Bagatelle in Mariënheem, legt vanavond in een belendende ruimte de laatste hand aan een kerstproeverij van negen gangen, waarna al dat lekkers vanaf zeven uur in de kerk wordt uitgeserveerd.