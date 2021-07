Hoge nood in Raalte? Zoek de gele sticker en vind opluchting

Heinose adel leeft ‘gewoon’ gezinsle­ven op landgoed ’t Rozendael: ‘Baron zijn houdt eigenlijk niets in’

17 juli Kom je ze tegen in de speeltuin, dan zie je een doorsnee gezin. Maar tref je ze thuis, dan is er toch wel een verschil met het gemiddelde Sallandse huishouden zichtbaar. Dolph van Ittersum (41) woont met zijn vrouw Judith Ann (43) en hun twee kinderen op landgoed ’t Rozendael in Heino. Dat de telg van de adellijke familie Van Ittersum ooit op het familielandgoed zou komen wonen, stond bij zijn geboorte al min of meer vast. ,,Je kan je afvragen of ik ooit een vrije keuze heb gehad.’’