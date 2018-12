Hoger beroep na negen boetes door ‘op hol geslagen flitspaal’

Een golf van bekeuringen voor te hard rijden, overspoelde de Raalter wasserij Lips Plus afgelopen zomer. Alle negen overtredingen waren geregistreerd door flitspaal 3552 tussen Nijverdal en Wierden. Die flitser was net opnieuw geijkt en volgens Lips Plus is dat niet goed gegaan. Het bedrijf gaat daarom in hoger beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden.

Alfons Schotman, bedrijfsmanager van de Raalter vestiging van Lips Plus, weet zeker dat zijn chauffeurs het gaspedaal in hun tomeloze ijver niet te diep intrappen. Ook niet bij flitspaal 3552. Dat kan hij duidelijk zien aan de hand van de gegevens van de tachograaf, die zowel de rijtijd als de snelheid van een vrachtwagen meet. Ergo: de flitspaal is volgens hem verkeerd geijkt.

,,De maximumsnelheid van onze nieuwe Scania’s is begrensd op 89 kilometer per uur”, zegt Schotman. ,,Hoe kan die flitspaal dan 92 en 93 kilometer per uur meten?”

Chauffeur Arno Heetkamp uit Mariënheem stelt de cruisecontrol van zijn vrachtwagen elke werkdag weer op 83 kilometer per uur in, voordat hij ‘s ochtends om vier uur de vlam door de pijp jaagt. Hij stuurt zijn fonkelnieuwe vrachtwagen dagelijks over de N35 op weg naar Winterswijk. Bij het ziekenhuis aldaar haalt hij vuile en brengt hij schone was.

Aftikken

Heetkamp rijdt sinds 2000 voor Lips Plus en heeft volgens hem alleen een bekeuring vanwege te hard rijden moeten incasseren nadat hij net begonnen was. Daarna bleef zijn lei schoon. Tot de zomer van 2018. In de periode van 12 juni tot en met 17 juli werd Heetkamp door flitspaal 3552 zes keer op te hard rijden betrapt: drie keer 87, drie keer 88 kilometer per uur. Hij moest al met al 300 euro aftikken. Terwijl hij op vakantie was, maakte zijn vervanger het op 21 en 24 augustus nog bonter, met 92 en 93 kilometer per uur. Jeroen Grote Gansey moest 160 euro schuiven. Jordi Kleine Schaars volgde op 10 september met 89 kilometer per uur (60 euro). In totaal 520 euro aan boetes.

Manager Schotman uit Mariënheem stortte zich als een detective op deze kwestie. Zo zag hij op de site van het Nederlands Meetinstituut dat flitspaal 3552 op 6 juni opnieuw was geijkt. Nota bene vlak voordat de gestage stroom bonnen op gang kwam. Nu wil het geval dat ook een tachograaf is geijkt. Schotman liet het meetinstrument in Heetkamps vrachtwagen door Scania opnieuw doorlichten. Daarbij kwamen nauwelijks verschillen aan het licht, constateerde hij.

Kantonrechter

Uit een uitdraai van 21 augustus bleek volgens hem dat de tachograaf bij flitspaal 3552 een snelheid aangaf van 81, waar de flitspaal 92 kilometer per uur registreerde. Toch stelde de kantonrechter hem in het ongelijk. Schotman kreeg bij de rechtbank in Almelo geen antwoord op de vraag of flitspaal 3552 sinds de herijking significant meer snelheidsovertredingen heeft geregistreerd dan daarvoor. Ook Marjolein Koops, persvoorlichter van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, houdt die informatie binnenskamers. ,,Die cijfers geven wij niet zomaar”, meldt zij.

Schotman, die hoopt dat andere gedupeerden zich bij hem aansluiten, gaat nu met permissie van zijn directie in beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Hij schakelt daarvoor ITAS Systems in. Dit Noord-Brabantse bedrijf is gespecialiseerd in de analyse van tachografen en wordt geregeld ingeschakeld voor onderzoek naar de schuldvraag bij ongevallen met vrachtwagens.