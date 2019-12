Hoger beroep Syrië-ganger Victor D. uit Heeten opnieuw uitgesteld

D. werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel voor het deelnemen aan een terroristische organisatie. Syrië-ganger D. ging in beroep en moest vandaag voorkomen bij de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Hij verscheen vandaag niet op de zitting.

Het hoger beroep van de Heetenaar werd in april ook al eens uitgesteld. Hij liet in een interview met de Stentor in december 2018 weten aanwezig te willen zijn bij zijn het hoger beroep. D. hoopt met zijn hoger beroep op strafvermindering of vrijspraak. Het gerechtshof ging er in april vanuit dat D. gebruik wil maken van zijn aanwezigheidsplicht en gebruikte destijds onder meer het citaat ‘Ik hoop dat het via hoger beroep wat minder wordt. Mijn veroordeling vind ik pure onzin’, uit het interview met De Stentor.