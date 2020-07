Honderden boeren protesteren bij distributiecentrums in Raalte: ‘Vanaf nu de druk erop, hier blijft het niet bij’

Vele boeren zijn uit hun trekkers gestapt en staan de ingangen, waar ze de toegang tot de bedrijven afsluiten. ,,De animo wordt steeds groter’’, zegt Mark Rood (27). De veehouder uit Holten is één van de honderden boeren die richting Raalte reed. In Raalte staan twee distributiecentrums van de Jumbo. Eén voor vriesproducten en één voor online bestellingen. ,,Verdeeld over beide locaties staan we met zo'n vierhonderd trekkers. Wie er tijd heeft na het melken komt.’’

Boeren verdelen de protestavonden

De boeren in Raalte zijn andere boeren dan die gisterenavond protesteerden in Apeldoorn en Zwolle. ,,We verdelen het’’, zegt veehouder Willeam Schoonhoven, die vandaag thuis zit. ,,De jongens die nu in Raalte staan hadden gisteren een dagje vrij.’’

Volledig scherm Honderden boeren verzamelen zich met trekkers bij het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte. © FOTO HISSINK

Zo ook Rood. ,,Vanochtend bedachten we om naar Raalte te rijden. Dat hebben we rondgedeeld en de animo was gelijk groot. Supermarktketens mogen nu echt weten dat we het zat zijn en dat proberen we nu duidelijk te maken’’, zegt Rood.

Quote We krijgen zo'n 0,30 euro voor een liter melk. In de supermarkt betaalt een klant een euro meer voor die liter. Dat kan gewoon niet. Mark Rood, Veehouder uit Holten

Naast dat boeren het niet eens zijn met het beleid van minister van landbouw Carola Schouten over veevoer, vinden de boeren dat supermarktketens te weinig geld betalen voor de boerenproducten. ,,We krijgen zo'n 0,30 euro voor een liter melk. In de supermarkt betaalt een klant een euro meer voor die liter. Dat kan gewoon niet. We hoeven echt geen euro meer te krijgen hoor. Maar als ik alles op de boerderij netjes wil houden heb ik zo'n 0,60 euro per liter nodig.’’

Meer acties op komst

Om dat duidelijk te maken kondigen de boeren nog meer acties aan. ,,De druk gaat er vanaf nu op’’, zegt veehouder Rood. ,,We gaan ons punt ook duidelijk maken bij andere distributiecentrums. Later deze week gaan we nog een keer de weg op.’’

In Raalte verwacht Rood niet weg te zijn voordat de duisternis is ingevallen. ,,Het is een protest voor onbepaalde tijd. Geen snelle actie waar we zo weg zijn. Rond een uur of 23.00 of 0.00 zullen we misschien vertrekken. Dan rijden we nog een rondje en gaan we naar huis. Morgen gaat wel de wekker weer op tijd.’’

Protest tegen stikstofstrijder

Ook Achterhoekse boeren demonstreren vanavond. Ze willen een brief bezorgen bij een 'stikstofstrijder' Johan Vollenbroek, maar de politie is van plan ze van de snelweg te halen. Bij Varsseveld zijn de boeren met tussen de 130 en 150 trekkers de A18 op gereden. Ze gaan naar het huis van Vollenbroek in de Waalstad, waar ze hem duidelijk willen maken dat de boeren vooral door hem in de problemen zijn gekomen.

Sinds vorige week laten boze boeren door het hele land van zich horen met protestacties op de weg. Ze demonstreerden bij distributiecentra, politiebureaus en probeerden meerdere keren de snelweg op te rijden. Vrijdagmiddag zorgde dat op de A1 voor een chaos tijdens de spits.

Naast de prijzen die ze krijgen van distributiecentrums zijn de boeren zijn het niet eens met het beleid van minister van landbouw Carola Schouten. Die heeft bepaald dat boeren andere voeding, met minder eiwitten, moeten geven aan hun koeien, om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren zijn het daar niet mee eens: ze vinden dit slecht voor de gezondheid van koeien en voelen zich gediscrimineerd.

Volledig scherm Honderden boeren verzamelen zich met trekkers bij het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte. © FOTO HISSINK