Honderden kinderen bij intocht in Heino

Hoogleraar: Dossier rond Raalter wethouder Wagenmans nog niet gesloten

6:00 De kwestie rond de in opspraak geraakte wethouder Wout Wagenmans van Raalte kan nog een staartje krijgen. Dat stelt Michiel de Vries, als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,De drie andere grondeigenaren kunnen via de bestuursrechter eisen dat de gemeente het voorkeursrecht op hun grond intrekt.’’