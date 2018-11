Hoogleraar: Dossier rond Raalter wethouder Wagenmans nog niet gesloten

Boeren rond Overijssel­se natuur dreigen vergunning voor uitbrei­ding veestapel kwijt te raken

16 november Negen veeteeltbedrijven in Overijssel dreigen de natuurvergunningen die ze in 2016 en 2017 van de provincie kregen voor uitbreiding van hun veestapel geheel of gedeeltelijk weer kwijt te raken. Twee natuurorganisaties hebben de voorzieningenrechter van de bestuursrechtbank in Zwolle gevraagd de vergunningen te schorsen.