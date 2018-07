Hoogste rechter zet sein op groen voor fikse uitbreiding Raalter varkenshouderij

Video Vrouw uit auto geknipt na botsing met losgescho­ten aanhanger op Raalterweg

11:04 Een automobiliste heeft vanmorgen been- en hoofdletsel opgelopen bij een ongeval dat onstond door een losgeschoten aanhanger op de Raalterweg (N756) ter hoogte van Broekland. Nadat de brandweer haar uit haar benarde positie had bevrijd, is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De weg is tijdelijk afgesloten.