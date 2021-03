Horecabaas Wilco (30) houdt terras in Heino vandaag tóch dicht na deal met burgemeester

Restaurant De Veldhoek in Heino gooit terras woensdag open: 'Spaar­geld zo goed als op’

1 maart Wilco van Dam (30) is het zat. De eigenaar van restaurant De Veldhoek in Heino opent aanstaande woensdag zijn terras. Van Dam nam in april 2020 de Heinose horecagelegenheid over, maar vist sindsdien als startende ondernemer achter bijna elk steunpakket van de overheid. Nu het geld bijna op is, zegt hij niet anders te kunnen dan de zaak te openen. ,,Veel beloftes worden niet waargemaakt. Ik ben er helemaal klaar mee.”