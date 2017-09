Huig van Dam stuurde tot zijn finish

necrologieDe manier waarop hij naar zijn finish ging, was kenmerkend voor zijn leven. Hij kreeg een hartstilstand op een kartbaan in Amsterdam. Zonder dat hij lijf en leden van anderen in gevaar had gebracht.

De bekende rijschoolhouder uit Olst stond altijd en overal pal voor verkeersveiligheid. Huig van Dam is vorige week donderdag op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Hij wordt op vrijdag 29 september in besloten kring gecremeerd.

Verkeersschool Van Dam is 38 jaar een begrip in de driehoek tussen Raalte, Deventer en Zwolle. De stichter beijverde zich niet alleen voor het wel en wee van individuele leerlingen. Huig van Dam spande zich ook in om opleidingen te verbeteren. Zo was hij bij de afdeling rijscholen van de Bovag jarenlang voorzitter van de A-commissie, die toeziet op motorrijlessen. Als kerndocent van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging leidde hij instructeurs op. Van Dam droeg zijn visie ook uit in Engeland en België.

Woorden van dankbaarheid

Echtgenote Anneke en stiefzoon André vinden het tekenend dat veel motorinstructeurs hun condoleances vergezeld laten gaan met woorden van dankbaarheid. ,,Huig wordt geprezen om zijn kennis en vakmanschap. Hij was een groot voorbeeld voor hen. Ze hebben veel van hem geleerd. Huig probeerde mensen altijd te motiveren. Hij brandde ze niet af. Hij was ook geliefd in het dorp. Hij had de neiging om veel werk naar zich toe te trekken, zij het met goede intenties.''

Verkeersveiligheid

Van Dam beijverde zich tevens voor verkeersveiligheid in Olst en omgeving. Zo was hij een warm pleitbezorger van de 30-kilometerzones bij scholen en 60-kilometerzones in het buitengebied. Ook roerde hij zich in de discussie over de mogelijke aanleg van een rondweg. ,,Hij hield van stevig discussiëren, maar met open vizier. De laatste tijd was hij bezig met het project Duurzaam Veilig. Hij vond het belangrijk om mensen bewust te maken van het nut van genomen maatregelen.''