Huis als beloning voor sloop lege schuur? In de polders rond Raalte slaat het aan

Tv-rech­ter mr. Frank Visser over centimeter­kwes­tie in Wijhe: ‘Zou idioot zijn als iemand iets moet afbreken’

6:44 Wie denkt aan een conflict over een erfgrens, roept direct: dat is een zaak voor mr. Frank Visser. Aan de Wijhendaalseweg in Wijhe speelt een slepend conflict over een nieuwbouwhuis dat volgens de buren 30 centimeter te dicht bij de erfgrens staat. Het oordeel van de bekende televisierechter? ,,Het zou idioot zijn als iemand iets moet afbreken.”