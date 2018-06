Hulpbisschop vervangt kardinaal Eijk in Luttenberg

De Luttenbergers hadden Eijk uitgenodigd, omdat hij de opvolger is van de bisschop van Utrecht die genoemd wordt in het een geschrift waarin voor het eerst de naam Luttenbergh (met h) staat vermeld. Deze oorkonde zag op 27 oktober 1318 het licht.

Boekpresentatie

Woorts neemt als vervanger het eerste exemplaar in ontvangst van het boek over het 700-jarig bestaan van het dorp, getiteld: Leven rondom de Berg - geschiedenis van Luttenbergers. Deze bijeenkomst begint om 15.00 uur in gemeenschapscentrum Elckerlyc. Ook gaat de hulpbisschop voor in een eucharistieviering in de plaatselijke parochiekerk (aanvang 17.30 uur).