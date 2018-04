Humorvolle Luttenberger huisarts Theo Ibes schuwde kritiek niet

Als KVP'er in de gemeenteraad van Raalte brak hij een lans voor condoomautomaten langs de weg. Daarmee ging hij in tegen het voorstel van B en W, die de voorkeur gaven aan de verkoop van voorbehoedsmiddelen in besloten ruimten.

De voormalige huisarts, die gezegend was met een gezonde dosis humor, zat in tal van organisaties. Zo droeg hij 25 jaar het vaandel van Plaatselijk Belang Luttenberg en was hij voorzitter van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Hij was ook Statenlid voor het CDA in de provincie Overijssel. In 1993 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.