Humorvolle Luttenberger Theo Ibes schuwde kritiek niet

Theo Ibes

Luttenberg

De naam van Theo Ibes, de voormalige huisarts in Luttenberg, is onlosmakelijk verbonden met zijn pleidooi voor condoomautomaten langs de openbare weg. Hij verwierf er aandacht mee in de landelijke media. Afgelopen zaterdag is hij op 86-jarige leeftijd overleden.

Als KVP'er in de gemeenteraad van Raalte brak hij een lans voor condoomautomaten langs de weg. Daarmee ging hij in tegen het voorstel van B en W, die de voorkeur gaven aan de verkoop van voorbehoedsmiddelen in besloten ruimten.

De voormalige huisarts kreeg in zijn praktijk maar al te vaak jonge vrouwen, die onbedoeld zwanger waren geraakt. Door condoomautomaten buiten toe te staan, konden jonge mensen gemakkelijker aan dit voorbehoedsmiddel komen, dacht Ibes.

De Luttenberger wilde in een raadsvergadering een doosje condooms laten rondgaan. Hij was ervan overtuigd dat veel collega-raadsleden niet wisten dat het voorbehoedsmiddelen waren. De toenmalige burgemeester Ambrosius Ganzeboom stak daar een stokje voor.

Van tijd tot tijd trok Ibes fel van leer. Zoals die keer dat de oud-voorzitter van de stichting Zwembad Luttenberg de toenmalige wethouder Jos Elshof aanpakte. Ibes verweet hem de raadsleden verkeerd te hebben voorgelicht over de subsidieperikelen rond het Luttenbergse zwembad 't Siel. ,,Dit hoort hem de politieke kop te kosten'', sprak Ibes.

De voormalige huisarts, die gezegend was met een gezonde dosis humor, zat in tal van organisaties. Zo droeg hij vijfentwintig jaar het vaandel van Plaatselijk Belang Luttenberg en was hij voorzitter van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Hij was ook Statenlid voor het CDA in de provincie Overijssel. In 1993 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.