Huntenpop betreurt mishandeling Luttenberger: ‘Beveiliging was al afgeschaald’

Slachtof­fer woningover­val Nieuw Heeten maakt het goed

10 augustus Hoe komen drie overvallers in het buitengebied op een kleine weg net buiten Nieuw Heeten terecht? Waarom was de 75-jarige plaatsgenote hun slachtoffer? Het is het gesprek van de dag in het Sallandse dorp, ook nu nog, bijna een week later. De dame in kwestie maakt het goed, vertelt haar zoon. Wonder boven wonder werd haar geen lichamelijk letsel aangedaan.