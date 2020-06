Huurders uit Olst-Wijhe en Raalte voeren actie tegen huurverhoging: ‘Van 15 euro doe ik een halve week boodschappen’

Daarom heeft Manenschijn de petitie van de SP getekend. Shraddha Pitrmanova, voorzitter van de SP in Raalte, loopt voorop in de actie met als slogan: ‘0% is genoeg. Stop de huurverhoging’. Afgelopen week tekende ze met stoepkrijt het logo van de actie op de stoep van SallandWonen. ,,De volgende dag was het weg’’, vertelt Pitrmanova verbolgen over wat ze zelf een ludieke uiting van protest noemt.