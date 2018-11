Iconen zwaaien af bij AV Salland

Xenos Raalte stopt ermee

18:44 De winkel van Xenos in Raalte gaat dicht. Op zaterdag 1 december is de zaak met onder meer huishoudelijke artikelen aan de Grotestraat voor het laatst geopend. Volgens woordvoerster Wendy Kapteijns van het bedrijf werken in het filiaal in Raalte twaalf medewerkers.