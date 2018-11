Idee zonnepark stuit bewoners Hondemotsweg Raalte tegen borst

Raad Olst-Wij­he wil voldoende haast met Noordmanshoek

12 november Diverse partijen in de gemeenteraad van Olst-Wijhe willen dat het college voldoende vaart zet in de herontwikkeling van Noordmanshoek. De partijen willen voorkomen dat de aanleg van een zonnepark van ruim 5 hectare gevaar loopt. Dat bleek maandagavond in de gemeenteraad.